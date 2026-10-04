Игрок "Миннесоты" Капризов забросил две шайбы в матче НХЛ с "Бостоном" Кирилл Капризов оформил дубль в матче НХЛ с "Бостоном"

Москва4 окт Вести.Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостоном" (4:1).

Дебютное очко в составе "Миннесоты" набрал нападающий Максим Шабанов, отметившись голевой передачей в эпизоде с первой шайбой Капризова. Игрок подписал контракт с клубом летом. В прошлом сезоне он выступал за "Нью-Йорк Айлендерс".

"Миннесота" одержала вторую победу в чемпионате, "Бостон" потерпел первое поражение. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 7 октября мск сыграет на выезде с "Баффало". "Бостон" в ночь на 6 октября примет "Оттаву".

В ночь на 3 октября "Бостон" обыграл "Виннипег" со счетом 4:3. Защитник команды-победителя россиянин Никита Задоров отдал две голевые передачи, приняв участие во втором голе "Бостона", а также в эпизоде с заброшенной в овертайме шайбой.