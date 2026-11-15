Капризов отдал две передачи и продлил результативную серию в НХЛ

Два паса Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Бостон" Капризов отдал две передачи и продлил результативную серию в НХЛ

Москва15 ноя Вести.Российский форвард Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами в победном для "Миннесоты Уайлд" матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз".

Матч в Бостоне закончился победой "Миннесоты" со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). В составе победителей дублями отметились Райан Хартман и российский форвард Данила Юров, еще по одной шайбе забросили Куинн Хьюз и Блейк Коулман. В команде хозяев голы забили Фрейзер Минтен и Давид Пастрняк.

Капризов продлил личную результативную серию до 11 матчей.

Ранее российский спортсмен помог "Миннесоте Уайлд" победить на выезде "Торонто Мейпл Лифс". Капризов оформил ассистентский хет-трик, отметившись голевыми пасами на 18-й, 30-й и 60-й минутах.