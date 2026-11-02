"Миннесота" выиграла у "Вашингтона" со счетом 5:1 в матче НХЛ "Вашингтон" проиграл "Миннесоте" в матче НХЛ со счетом 1:5

Москва2 ноя Вести.Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче против "Миннесоты Уайлд" регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:5.

Игра проходила в столице Соединенных Штатов. За "Миннесоту" шайбы забросили Куинн Хьюз (4-я минута), Майкл Маккэррон (6), а также российские форварды Максим Шабанов (58), Кирилл Капризов (60) и Данила Юров (60).

У хозяев шайбой отличился только Джастин Сурдиф (40).

При этом нападающий Кирилл Капризов сумел набрать 500 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он стал 25-м российским игроком, который смог набрать 500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является Овечкин, в активе которого 1691 очко.

Сам Овечкин не смог отличиться в этом матче и продлил серию без голов до восьми игр. Он провел на площадке 13 минут и 7 секунд, но результативными действиями не отметился.