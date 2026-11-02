Москва2 нояВести.Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче против "Миннесоты Уайлд" регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:5.
Игра проходила в столице Соединенных Штатов. За "Миннесоту" шайбы забросили Куинн Хьюз (4-я минута), Майкл Маккэррон (6), а также российские форварды Максим Шабанов (58), Кирилл Капризов (60) и Данила Юров (60).
У хозяев шайбой отличился только Джастин Сурдиф (40).
При этом нападающий Кирилл Капризов сумел набрать 500 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он стал 25-м российским игроком, который смог набрать 500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является Овечкин, в активе которого 1691 очко.
Сам Овечкин не смог отличиться в этом матче и продлил серию без голов до восьми игр. Он провел на площадке 13 минут и 7 секунд, но результативными действиями не отметился.