Овечкин не забросил шайбу в пятом матче подряд

Овечкин не смог забросить шайбу в пятом матче подряд Овечкин не забросил шайбу в пятом матче подряд

Москва25 окт Вести.Капитан и нападающий американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в пятом матче подряд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" в овертайме обыграл дома "Баффало" со счетом 4:3.

С начала сезона Овечкин не забивал в четырех матчах подряд и прервал безочковую серию в матче с "Сиэтлом" (3:5).

Нынешняя безголевая серия длится с игры против "Каролины" 13 октября (2:4).

Антирекордная серия без голов в карьере Овечкина составляет 14 матчей - с 22 ноября по 20 декабря 2023 года.

В прошлом сезоне самая продолжительная безголевая серия Овечкина включила девять матчей - с 5 по 23 декабря 2025 года.