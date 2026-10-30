Серия матчей Овечкина без заброшенных шайб в НХЛ достигла семи игр

Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд Серия матчей Овечкина без заброшенных шайб в НХЛ достигла семи игр

Москва30 окт Вести.Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел седьмую игру подряд без заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Клуб российского хоккеиста одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:3. В составе "Вашингтона" отличились Бун Дженнер, Алекс Так и Коул Хатсон, забросивший две шайбы. У проигравших дубль оформил Филип Форсберг, еще шайбу забросил Росс Колтон.

Ранее Овечкин не сумел забросить шайбу в победном для "Вашингтона" матче против "Филадельфии". Встреча закончилась со счетом 5:2.

Нынешняя безголевая серия 41-летнего россиянина длится с игры против "Каролины", прошедшей 13 октября. Антирекордная серия без голов в карьере форварда в регулярных чемпионатах составляет 14 игр – с 22 ноября по 20 декабря 2023 года.