Овечкину подарили гитару перед матчем в НХЛ против "Нэшвилла"

Овечкину подарили кастомную гитару перед матчем против "Нэшвилла" Овечкину подарили гитару перед матчем в НХЛ против "Нэшвилла"

Москва30 окт Вести.Капитан и нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин получил в подарок кастомную гитару перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

Игра проходила в ночь на 30 октября по московскому времени и завершилась победой столичной команды со счетом 4:3. 41-летний Овечкин в этом матче очков не набрал, продлив свою безголевую серию до семи матчей.

Овечкин в последний раз сыграл против "Нэшвилла" в рамках регулярного чемпионата, в связи с чем болельщики устроили ему овацию. Ранее россиянин объявил, что нынешний сезон в НХЛ станет для него последним в карьере.

Нынешняя безголевая серия Овечкина длится с матча против "Каролины" 14 октября (2:4). Антирекордная серия без голов в карьере нападающего в регулярных чемпионатах составляет 14 матчей – с 22 ноября по 20 декабря 2023 года.

Ранее в этот день "Питтсбург Пингвинз" дома уступил "Юте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3. Для нападающего проигравшей команды Евгения Малкина игра стала первой после травмы. Он отметился двумя ассистами.