Овечкин снова обошел Гретцки и стал лучшим снайпером в НХЛ

Шайба Овечкина вновь привела его к титулу лучшего снайпера НХЛ Овечкин снова обошел Гретцки и стал лучшим снайпером в НХЛ

Москва12 окт Вести.Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин открыл счет своим голом в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заброшенная в матче против "Сиэтла" шайба сделала хоккеиста лучшим снайпером в истории лиги по октябрьским играм.

Форвард отличился в первом периоде, сделав счет 2:1.

Овечкин – постоянный рекордсмен по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянину осталось забить 10 шайб, чтобы превзойти абсолютное достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (регулярный чемпионат и плей-офф). Сейчас на счету 41-летнего форварда 1 007 шайб.

Капитан "столичных" девять раз становился лучшим снайпером регулярного сезона, трижды был признан самым ценным игроком сезона, а в 2018 году получил титул MVP плей-офф и выиграл Кубок Стэнли.

С начала октября Овечкин забросил 127 шайб, проведя 199 матчей, и стал лидером в НХЛ по голам в текущем месяце. У Гретцки 126 голов в 205 играх.

Среди действующих игроков ближе всех к Овечкину подобрался Стивен Стэмкос, у которого 88 шайб в 172 встречах.