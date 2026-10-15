Овечкин записал на свой счет второй ассист в текущем сезоне НХЛ Овечкин отметился второй голевой передачей в нынешнем сезоне НХЛ

Москва15 окт Вести.Российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин сделал второй ассист в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с "Монреаль Канадиенс" капитан столичных отметился результативным действием в третьем периоде. Всего в этом сезоне у капитана "Вашингтона" три очка (1+2) по системе "гол + пас".

При этом первый в новом сезоне НХЛ гол Александра Овечкина не помог "Кэпиталс" избежать поражения от "Сиэтл Кракен" (3:5).

Овечкин — лучший снайпер за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. 41-летнему россиянину не хватает девяти шайб, чтобы превзойти абсолютное достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф). На данный момент в активе россиянина 1 008 голов.

Хоккеист девять раз завоевывал титул лучшего снайпера "регулярки", трижды получал награду самого ценного игрока сезона, а в 2018 году был признан самым ценным игроком плей-офф и выиграл Кубок Стэнли.

"Вашингтон" в матче с "Монреалем" одержал победу со счетом 5:4. В составе победителей шайбы забросили Джордан Кайру (8-я минута), Иван Мирошниченко (20-я), Алекс Так (27-я и 58-я) и Джастин Холл (53-я). У "трехцветных" отличились Джош Андерсон (5-я и 33-я минуты), Лэйн Хатсон (12-я) и Ник Сузуки (59-я).

"Вашингтон" положил конец серии из двух поражений и переместился на третью позицию в Столичном дивизионе, имея в активе 8 очков после 7 игр.

"Монреаль" остался на седьмом, предпоследнем, месте в Атлантическом дивизионе с 7 очками по итогам 7 матчей.

В следующем туре "Вашингтон" 17 октября примет "Нью-Джерси Девилз", а "Монреаль" в ночь на 18 октября по московскому времени сыграет с "Баффало Сейбрз".