Овечкин не смог забить шайбу в восьмом матче НХЛ подряд

Овечкин не забил гол в восьмом матче НХЛ подряд Овечкин не смог забить шайбу в восьмом матче НХЛ подряд

Москва2 ноя Вести.Капитан американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в домашнем матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты" (1:5).

Таким образом, Овечкин продлил серию без голов до восьми игр.

На счету форварда один гол в 13 играх нынешнего сезона НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин занимает второе место в списке снайперов в истории НХЛ, он забросил 1007 шайб.

Россиянин уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб).

Нынешний сезон станет для Овечкина последним в НХЛ.