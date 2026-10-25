Овечкин заработал $4,75 млн за первые 10 игр в сезоне НХЛ Овечкин получил $4,75 млн за 10 игр последнего сезона в НХЛ

Москва25 окт Вести.Российский нападающий, капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заработал $4,75 миллиона, сыграв десять матчей в текущем сезоне лиги.

В ночь на воскресенье, 25 октября, "Вашингтон" встретился с командой "Баффало Сэйбрз". Этот матч стал для 41-летнего форварда 10-м в текущем сезоне-2026/27.

Согласно условиям однолетнего контракта, который Овечкин подписал с "Вашингтоном" перед началом сезона, хоккеист получит зарплату $1 миллион, бонус $4,75 миллиона за сыгранные матчи (десять игр), а также подписной бонус в размере $3,25 миллиона.

Ранее Овечкин заявил, что покинет Национальную хоккейную лигу после завершения текущего сезона.