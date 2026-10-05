Овечкин заявил, что текущий сезон в НХЛ станет для него последним Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после текущего сезона

Москва5 окт Вести.Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объявил в обращении к команде, что покинет Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после завершения текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Текст обращения Овечкина опубликован на странице "Вашингтон Кэпиталз" в социальной сети X.

Я очень люблю эту игру, но в глубине души знаю, что это правильное решение. Для меня было важно сделать это объявление до нашей первой домашней игры. У меня есть возможность поблагодарить всех людей, связанных с хоккеем, всех, кто был так важен для меня и моей семьи и помогал мне как в хорошие времена, так и во время тяжелых поражений говорится в обращении Овечкина

Ранее 40-летний россиянин занял третье место по количеству сезонов в НХЛ, проведенных в качестве капитана команды. В составе "Вашингтон Кэпиталз" он играет с 2005 года. В апреле 2026 года он установил новый рекорд по количеству голов в регулярных матчах чемпионата НХЛ, превзойдя знаменитого канадца Уэйна Гретцки.

В этом году Александр Овечкин намерен запустить в России собственный пивной бренд OVI. В линейку бренда войдут три варианта светлого пенного напитка – классический лагер, легкий лагер с пониженной крепостью и безалкогольное пиво.