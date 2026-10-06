Цена билетов на последний матч Овечкина в НХЛ достигла 6,1 тысячи долларов

Билеты на последний матч Овечкина в НХЛ продаются за 6,1 тысячи долларов Цена билетов на последний матч Овечкина в НХЛ достигла 6,1 тысячи долларов

Москва6 окт Вести.Цена билетов на последний матч заключительного сезона капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) достигла 6,1 тысячи долларов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала по продаже билетов Ticketmaster.

Цена большинства мест варьируется от 1 до 3 тысяч долларов в зависимости от удаленности от хоккейной площадки. Места в первых рядах обойдутся болельщикам в 6,1 тысячи, а самые дешевые, на краю арены, стоят 793 доллара.

Ранее Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

Лучший снайпер в истории НХЛ канадец Уэйн Гретцки заявил, что последний сезон Овечкина в НХЛ станет великим для лиги.

Овечкину исполнился 41 год. Сезон-2026/27 является для него 22-м в карьере в НХЛ.

Россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (929 шайб). Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).