"Сент-Луис" устроил церемонию в честь Овечкина во время матча НХЛ

"Сент-Луис" красиво попрощался с Овечкиным во время матча НХЛ "Сент-Луис" устроил церемонию в честь Овечкина во время матча НХЛ

Москва29 ноя Вести.Клуб НХЛ "Сент-Луис Блюз" провел церемонию чествования нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата: на медиакубе арены показали видеоролик о его карьере, а зрители встретили россиянина аплодисментами.

"Вашингтон" гостил у "Сент-Луиса" в рамках регулярного первенства лиги. В одну из пауз по ходу первого периода "Блюз" провели небольшую церемонию в честь россиянина, выведя на медиакуб видео с нарезкой ярких моментов его карьеры. Болельщики "Сент-Луиса" аплодировали форварду, который ответил им благодарностью.

Матч стал для Овечкина последним в карьере на арене "Сент-Луиса" в регулярных чемпионатах НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1, при этом Овечкин не отметился заброшенной шайбой и продлил антирекордную серию без голов до 19 игр.

Форварду 41 год, сезон-2026/27 — 22-й для него в НХЛ. Ранее Овечкин заявил, что по окончании сезона завершит выступления в Северной Америке.

Аналогичные церемонии чествования ранее прошли в Роли, Нэшвилле и Тампе — на матчах против местных "Каролины Харрикейнз", "Нэшвилл Предаторз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" соответственно.

Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах: в его активе 930 шайб в 1597 матчах. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки — 894 шайбы в 1487 матчах.

Ранее стало известно, что "Вашингтон Кэпиталз" поздравил Овечкина с рекордом клуба по голевым передачам.