Овечкин обновил личный антирекорд по числу безголевых матчей в НХЛ Безголевая серия Овечкина в НХЛ достигла 18 матчей

Москва28 ноя Вести.Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный антирекорд по продолжительности серии безголевых матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашней встрече с клубом "Флорида Пантерз", которая состоялась в пятницу, 27 ноября, российский хоккеист снова не забросил ни одной шайбы. В результате безголевая серия Овечкина в НХЛ достигла 18 матчей, а его команда уступила сопернику со счетом 2:3.

Последний раз в этом сезоне 41-летний форвард "Вашингтон Кэпиталз" забивал 12 октября в матче против "Сиэтл Кракен".

Предыдущая безголевая серия у Овечкина была в сезоне 2023/2024 года. Тогда он провел без заброшенных шайб 14 игр подряд в период с 23 ноября по 21 декабря 2023 года.

Текущий сезон является для Овечкина 22-м по счету в НХЛ и, вероятно, станет его последним сезоном в Лиге. В начале октября хоккеист объявил, что покинет НХЛ после завершения нынешнего сезона.

Овечкин является лучшим снайпером "Вашингтон Кэпиталз" – на его счету 930 забитых шайб – и самым результативным снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас в активе россиянина 1007 заброшенных шайб, и, чтобы стать абсолютным рекордсменом по голам в НХЛ (в регулярных чемпионатах и плей-офф) ему нужно забросить еще 10 шайб. Также Овечкин стал лучшим ассистентом в истории "столичных".

Ранее стало известно, что "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию в честь рекорда Овечкина по голевым передачам.