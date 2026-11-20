Овечкина побил собственный антирекорд в НХЛ по числу безголевых матчей

Овечкин поставил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ Овечкина побил собственный антирекорд в НХЛ по числу безголевых матчей

Москва20 ноя Вести.Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил свой худший результат по продолжительности серии без заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата "Вашингтон" уступил команде "Баффало Сейбрз" со счетом 3:6.

Овечкин сделал голевую передачу, однако продлил серию без заброшенных шайб до 15 матчей. Таким образом, форвард "столичных" превзошел свое прежнее худшее достижение — 14 матчей без взятия ворот команды соперника в сезоне-2023/24 (с 23 ноября по 21 декабря 2023 года).

Текущий сезон стал для Овечкина 22-м по счету в НХЛ. Ранее хоккеист сообщил, что по окончании чемпионата завершит выступления в Северной Америке. В 20 матчах "регулярки" в активе россиянина 6 очков: 1 шайба и 5 передач.

Ранее глава Минспорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в интервью ИС "Вести" ответил на вопрос о возможности установить Овечкину памятник.