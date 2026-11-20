Овечкин установил рекорд по числу голевых передач за "Вашингтон Кэпиталз" в НХЛ

Овечкин стал лучшим ассистентом в истории "Вашингтон Кэпиталз" в НХЛ Овечкин установил рекорд по числу голевых передач за "Вашингтон Кэпиталз" в НХЛ

Москва20 ноя Вести.Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", установил новый рекорд по числу голевых передач в истории клуба в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче "Вашингтона" против "Баффало Сейбрз" он провел голевую передачу. Теперь на счету российского нападающего 763 ассиста в 1593 матчах, и это абсолютный рекорд клуба.

Предыдущее достижение принадлежало шведскому форварду Никласу Бэкстрему, который за свою карьеру в "Вашингтон Кэпиталз" выполнил 762 голевых паса в 1105 матчах.

В рейтинге лучших ассистентов в истории НХЛ Овечкин занимает 46-ю строчку, которую делит с американцем Крисом Челиосом.

Овечкин с результатом 930 голов также является лучшим снайпером "Вашингтон Кэпиталз".

Ранее стало известно, что на последнем в карьере гостевом матче против клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Овечкину подарили именные сигары.