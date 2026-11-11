Овечкин прервал "сухую" серию в НХЛ и помог "Вашингтону" победить "Оттаву" Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Оттаву" в матче НХЛ

Москва11 ноя Вести.Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прервал свою безрезультативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и помог столичной команде победить на выезде "Оттаву Сенаторз".

Встреча прошла в столице Канады в ночь на 11 ноября мск и завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей из США. Овечкин ассистировал Коулу Хатсону, который забросил победную шайбу на 62-й минуте).

Российский форвард оборвал свою "сухую" серию на отметке в семь матчей. Всего в нынешнем сезоне у Овечкина 5 очков (1 шайба + 4 результативные передачи).

Также Овечкин догнал по голевым передачам шведа Никласа Бэкстрема и теперь делит с ним лидерство в списке лучших ассистентов в истории "Вашингтона" в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. У обоих хоккеистов по 762 результативные передачи.

Перед игрой члены Украинско-канадского конгресса (УКК) намеревались провести перед ареной "Оттавы" из-за приезда Овечкина в город.