Москва18 окт Вести.Передача российского нападающего Александра Овечкина помогла хоккейной команде "Вашингтон Кэпиталс" обыграть "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на "Кэпитал Уан-арене" закончилась со счетом 4:2 в пользу "Вашингтона".

Овечкин отдал результативную передачу Илье Протасу, после чего тот забросил вторую шайбу, выведя "Вашингтон" вперед. Также одну передачу на свой счет записал Арсений Грицюк.

Овечкин сделал 15 октября вторую результативную передачу в текущем сезоне НХЛ. Во время матча с "Монреаль Канадиенс" Овечкин отметился в третьем периоде.

Всего в этом сезоне у капитана "Вашингтона" три очка (1 + 2) по системе "гол + пас".