"Вашингтон Кэпиталз" победил "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Москва10 окт Вести."Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью‑Йорк Рейнджерс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Итоговый счет встречи, прошедшей 9 октября в Вашингтоне, был 3:1 в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили шведский защитник Тимоти Лильегрен и канадский форвард Бун Дженнер. Решающую шайбу на последней секунде матча оформил нападающий Том Уилсон. Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

У "Рейнджерс" шайбу забросил канадец Алекси Лафреньер, которому ассистировал российский форвард Павел Дорофеев.

Ключевым эпизодом встречи стала вынужденная замена основного вратаря гостей Игоря Шестеркина - голкипер покинул лед из‑за травмы правой ноги. На данный момент информация о степени тяжести повреждения отсутствует.

Ранее сообщалось, что российский нападающий американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил антирекорд, не сумев забить шайбу в четвертом матче, который команда провела в сезоне 2026/2027 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).