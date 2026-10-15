Передача Овечкина и гол Мирошниченко помогли "Вашингтону" обыграть "Монреаль" Гол Мирошниченко и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Монреаль"

Москва15 окт Вести.Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США на стадионе Capital One Arena, завершилась победой хозяев со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отдал свою 760-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось сделать всего два ассиста, чтобы сравняться с клубным рекордом, который принадлежит Никласу Бэкстрему.

Для 22-летнего российского нападающего Ивана Мирошниченко эта игра стала дебютной в сезоне-2026/27. Его гол на 20-й минуте в большинстве помог хозяевам уйти на первый перерыв при равном счете (2:2).

Этот матч стал особенным для защитников - братьев Хатсонов. Лэйн Хатсон дебютировал в игре против своего младшего брата Коула Хатсона, выступающего за "Вашингтон". Лэйн отметился забитым голом и результативной передачей.

Форвард "Вашингтона" Алекс Так стал главным героем встречи, набрав 3 очка (2+1). Одну из шайб он забросил в меньшинстве во втором периоде.

"Вашингтон" одержал первую победу после двух поражений подряд. "Монреаль" потерпел четвертое поражение в последних шести матчах.

Ранее сообщалось, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объявил в обращении к команде, что покинет Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после завершения текущего сезона.