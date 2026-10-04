"Вашингтон" с Овечкиным уступил на выезде "Тампе" 1:3 в матче НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным потерпел первое поражение в текущем сезоне НХЛ "Вашингтон" с Овечкиным уступил на выезде "Тампе" 1:3 в матче НХЛ

Москва4 окт Вести.Клуб "Вашингтон Кэпиталз", в котором играет россиянин Александр Овечкин, на выезде проиграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это первое поражение команды в текущем сезоне.

У хозяев льда шайбы забросили Шарль-Эдуар Д'Астус на 3-й минуте, Конор Гики на 17-й и Джейк Гюнцель на 58-й. Единственный гол гостей на счету Джастина Сурдифа, отличившегося на 28-й минуте. Голевой передачей в составе "Тампы" отметился российский форвард Никита Кучеров.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 13 минут 34 секунды, но результативных действий не сделал.

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 бросков соперника и в этой встрече стал пятым российским голкипером, преодолевшим отметку в 600 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Раньше этого показателя достигали Сергей Бобровский (808 игр), Николай Хабибулин (799), Евгений Набоков (697) и Семен Варламов (621).

Для "Тампы" эта победа стала первой в новом сезоне – в стартовом матче команда уступила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:5. "Вашингтон", в свою очередь, до этого обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли "Каролину" со счетом 5:2.

Следующий матч "Вашингтон" проведет дома против "Питтсбурга" в ночь на 8 октября по московскому времени, а "Тампа" в ночь на 6 октября примет "Филадельфию".