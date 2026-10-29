Овечкин не забил в шестом матче НХЛ подряд Овечкин не смог забросить шайбу в шестом матче НХЛ подряд

Москва29 окт Вести.Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в шестом матче подряд.

В ночь на четверг, 29 октября, по московскому времени "Вашингтон" дома со счетом 5:2 обыграл "Филадельфию". С начала сезона 41-летний россиянин не забивал в четырех встречах подряд и прервал эту серию в игре с "Сиэтлом" (3:5). Его нынешняя серия без голов длится с матча против "Каролины" 14 октября (2:4). Антирекордная серия без голов в карьере нападающего в регулярных чемпионатах составляет 14 матчей – с 22 ноября по 20 декабря 2023 года.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. "Вашингтон" идет на четвертом месте с 14 очками после 11 матчей. "Филадельфия" занимает восьмое, последнее место турнирной таблицы с 10 очками после 15 игр.

Днем ранее "Миннесота" в гостях со счетом 3:1 обыграла "Юту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (36-я минута), Кирилл Капризов (41) и Максим Шабанов (52). У "Юты" шайбу забросил Логан Кули (59).