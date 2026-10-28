Два очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Юту" в НХЛ Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Юту" в НХЛ

Москва28 окт Вести."Миннесота" в гостях со счетом 3:1 обыграла "Юту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (36-я минута), Кирилл Капризов (41) и Максим Шабанов (52). У "Юты" шайбу забросил Логан Кули (59).

Россиянин Кирилл Капризов также отметился одной голевой передачей. В 14 играх форвард забросил 14 шайб и сохраняет лидерство в снайперской гонке НХЛ, на его счету также 9 голевых пасов. На счету Шабанова в текущем сезоне 9 очков (4 гола + 5 передач) в 13 матчах. Защитник "Юты" Михаил Сергачев также отметился результативной передачей, в 13 играх сезона он набрал 15 очков (3 + 12).

"Миннесота" и "Юта" выступают в Центральном дивизионе и занимают первое и второе места соответственно.

В следующем матче "Миннесота" в ночь на 30 октября мск примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Юта" тогда же на выезде сыграет с "Питтсбургом".

Днем ранее "Калгари" дома со счетом 5:2 обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличился россиянин Матвей Гридин, забросивший шайбы на 11-й и 21-й минутах, а также отдавший результативный пас.