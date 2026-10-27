Форвард "Калгари" Гридин оформил дубль в матче НХЛ с "Торонто"

Форвард "Калгари" Матвей Гридин оформил дубль в матче НХЛ с "Торонто" Форвард "Калгари" Гридин оформил дубль в матче НХЛ с "Торонто"

Москва27 окт Вести."Калгари" дома со счетом 5:2 обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились россиянин Матвей Гридин (11-я, 21-я минуты), Микаэль Баклунд (12), Джоэль Фараби (59) и Мартин Поспишил (60). У "Торонто" шайбы забросили Истон Коуэн (33) и Вильям Нюландер (47).

Гридин также отметился результативным пасом. На счету нападающего 8 очков (4 гола + 4 голевые передачи) в 11 играх. Один голевой пас отдал защитник "Калгари" Ян Кузнецов.

"Калгари" занимает 6-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона (10 очков в 11 матчах). "Торонто" идет на 3-м месте в Атлантическом дивизионе (16 очков в 14 матчах).

В следующий раз "Калгари" в ночь на 29 октября мск на выезде сыграет с "Эдмонтоном", "Торонто" тогда же в гостях встретится с "Сиэтлом".

Днем ранее "Миннесота" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличился российский нападающий Кирилл Капризов.