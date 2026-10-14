Шесть шайб в шести матчах: Василий Подколзин ярко начал новый сезон НХЛ Российский форвард "Эдмонтона" Подколзин забивает в третьем матче подряд

Москва14 окт Вести.Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин помог своей команде одержать гостевую победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись двумя заброшенными шайбами.

Форвард продлил результативную серию до трех игр подряд и оформил свой второй дубль в текущем сезоне. Всего на счету Подколзина теперь 6 голов и 2 результативные передачи в шести проведенных встречах.

Еще одним героем матча в составе "Ойлерз" стал Коннор Макдэвид, набравший 4 очка (1 шайба и 3 паса). "Эдмонтон" с 11 очками занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, в то время как "Лос-Анджелес" потерпел пятое поражение подряд.