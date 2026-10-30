Панарин набрал два очка в матче НХЛ с "Оттавой"

"Лос-Анджелес" со счетом 6:5 обыграл "Оттаву", Панарин набрал два очка Панарин набрал два очка в матче НХЛ с "Оттавой"

Москва30 окт Вести."Лос-Анджелес" со счетом 6:5 в овертайме обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Артемий Панарин. Он также отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом в овертайме. В 12 играх текущего регулярного чемпионата нападающий забросил 8 шайб и отдал 5 голевых передач.

"Лос-Анджелес" занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе НХЛ, команда набрала 10 очков в 12 играх. "Оттава" идет на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе с 17 очками после 14 матчей.

В следующий раз "Лос-Анджелес" примет "Баффало" 31 октября, тогда же "Оттава" на выезде сыграет с "Сан-Хосе".

Ранее в этот день "Питтсбург Пингвинз" дома уступил "Юте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3. Для нападающего проигравшей команды Евгения Малкина игра стала первой после травмы. Он отметился двумя ассистами.