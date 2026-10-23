Малкин занял 21-ю строчку в рейтинге бомбардиров НХЛ Малкин поднялся на чистое 21-е место в списке бомбардиров НХЛ

Москва23 окт Вести."Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду уверенно переиграл "Флориду Пантерз" (4:0), забросивший одну из шайб нападающий "пингвинов" Евгений Малкин вышел на 21-е место в списке бомбардиров лиги.

Помимо россиянина, который забил на 42-й минуте встречи, а также отметился голевой передачей, шайбы забросили Николас Робертсон (16-я и 58-я минуты) и Хендрикс Лапьер (30-я). Теперь у Малкина 1 416 очков в НХЛ, в рейтинге бомбардиров он опередил канадца Дага Гилмора (1 414).

Кроме этого, в списке снайперов НХЛ Малкин занимает 35-е место: его шайба в ворота "Флориды" стала 539-й и позволила нападающему обойти американца Кита Ткачука (538).

"Питтсбург" расположился на шестой строчке Столичного дивизиона, набрав 9 очков в 11 матчах. "Флорида" с 12 очками идет пятой в Атлантическом дивизионе после 11 встреч.

В следующем матче в ночь на 25 октября по московскому времени "Питтсбург" примет "Нэшвилл Предаторз". "Флорида" в тот же день на выезде встретится с "Чикаго Блэкхокс".

Ранее Малкин набрал сразу три очка в домашнем матче "Питтсбурга" с "Монреалем".