Шайба Бучневича принесла "Сент-Луису" победу над "Детройтом" в НХЛ Шайба Бучневича в матче НХЛ помогла "Сент-Луису" обыграть "Детройт"

Москва31 окт Вести.Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:4 победили команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Далибор Дворски (3-я минута), Джимми Снаггеруд (40-я), Павел Бучневич (49-я), Джастин Бэррон (53-я) и Алексантери Каскимяки (54-я).

В составе проигравшей команды чужие ворота поразили Джей Ти Комфер (9-я минута), Киган Колесар (21-я), Лукас Рэймонд (34-я) и Эммитт Финни (44-я).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко в эпизоде с победным голом отметился результативной передачей.

Бучневич забросил 3-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. На счету российского форварда также 4 результативных паса в 13 играх нынешнего сезона.

"Сент-Луис" занимает 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 15 очками после 14 матчей. "Детройт" идет на последней, 8-й позиции в Атлантическом дивизионе, набрав 15 очков по итогам 14 встреч.

В следующем матче в ночь на 4 ноября по московскому времени "Сент-Луис" сыграет в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс", днем ранее "Детройт" встретится на выезде с "Флоридой".

В другом матче игрового дня "Чикаго" на выезде уступил "Бостону" (4:5 в овертайме), нападающий команды Роман Канцеров отметился результативным пасом. Хозяева сравняли счет за 12 секунд до конца основного времени.

30 октября "Лос-Анджелес Кингз" в овертайме обыграл "Оттаву Сенаторз" со счетом 6:5 благодаря российскому форварду Артемию Панарину.