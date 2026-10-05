Москва5 окт Вести.Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Алексей Торопченко выбыл минимум на шесть недель из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Его повторно обследуют через шесть недель говорится в сообщении

Россиянин получил повреждение в игре против "Даллас Старз".

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Российский нападающий хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин набрал сразу три очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем".