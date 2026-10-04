Москва4 окт Вести.Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

В ночь на воскресенье, 4 октября, по московскому времени "Айлендерс" дома обыграли "Нью-Джерси Девилз" со счетом 6:0​​​. Сорокин отразил все 37 бросков и оформил свой первый шатаут в сезоне-2026/27. Сорокин за всю карьеру в чемпионатах НХЛ провел свой 30-й сухой матч, тем самым став седьмым российским вратарем в истории, кому удалось сыграть на ноль минимум в 30 встречах.

Он также стал первым российским голкипером, оформившим шатаут в сезоне-2026/27 в НХЛ.

В августе Илья Сорокин занял четвертое место в рейтинге лучших вратарей Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков.