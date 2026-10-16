Российский форвард "Торонто" Марченко оформил хет-трик в матче НХЛ с "Баффало" Россиянин Марченко отметился хет-триком в матче чемпионата НХЛ

Москва16 окт Вести.Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Кирилл Марченко отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало Сейбрз".

Встреча прошла в ночь на 16 октября в Торонто и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4. Марченко отметился заброшенными шайбами на 13-й, 32-й и 37-й минутах.

Россиянин стал автором уникального достижения. Всего дважды в истории НХЛ игрок оформлял хет-трик, забрасывая хотя бы одну из шайб между ног у голкипера. Оба раза автором такого хет-трика становился именно Марченко. Российского форварда признали первой звездой матча.

В другом матче дня "Миннесота Уайлд" переиграла дома "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:4. Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал три очка, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Его соотечественники и партнеры по команде забили полностью русский гол - Данила Юров отличился на 12-й минуте после передач Максима Шабанова и Якова Тренина.

В еще одной игре "Нью-Джерси Девилз" разгромили дома "Нью-Йорк Рейнджерс" - 7:1. У победителей голом отметился россиянин Арсений Грицюк, а у проигравших автором единственной шайбы стал еще один российский форвард Павел Дорофеев.