Форвард "Чикаго" Канцеров оформил хет-трик в матче НХЛ с "Ванкувером" Форвард "Чикаго" Роман Канцеров оформил хет-трик в матче НХЛ с "Ванкувером"

Москва23 ноя Вести."Чикаго" в гостях со счетом 6:3 обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей три шайбы забросил Роман Канцеров. Для российского нападающего этот хет-трик стал первым в карьере в НХЛ, форвард проводит дебютный сезон в лиге. Также россиянин отметился голевой передачей. Всего за 24 игры он забросил 13 шайб и 5 раз ассистировал партнерам.

"Чикаго" и "Ванкувер" занимают последние, восьмые места в Центральном и Тихоокеанском дивизионах соответственно. "Чикаго" после 24 встреч набрал 18 очков, у "Ванкувера" 13 очков после 26 игр.

В следующем матче "Чикаго" на выезде сыграет с "Сиэтлом" в ночь на 26 ноября мск, "Ванкувер" тогда же в гостях встретится с "Детройтом".

Ранее в ночь на 23 ноября "Тампа" проиграла "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра закончилась со счетом 2:6.