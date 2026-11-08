Форвард "Чикаго" Канцеров продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей

Канцеров продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей Форвард "Чикаго" Канцеров продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей

Москва8 ноя Вести.Российский нападающий "Чикаго Блэкхокс" Роман Канцеров забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Каролина Харрикейнз" и продлил результативную серию встреч до восьми.

Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 9:2. В составе "Каролины" отличились Сет Джарвис (2-я минута), Джексон Блэйк (4-я), Джордан Мартинук (11-я и 20-я), Андрей Свечников (25-я и 60-я), Себастьян Ахо (31-я), Александр Никишин (39-я) и Шейн Гостисбер (57-я). Авторами голов "Чикаго" стали Канцеров (46-я) и Коннор Бедард (54-я).

22-летний россиянин стал пятым новичком в истории "Чикаго", которому удалось набирать очки в восьми матчах НХЛ подряд. Рекорд клуба принадлежит Джонатану Тэйвзу и Стиву Лармеру – оба набирали очки в десяти встречах подряд.