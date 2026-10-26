Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Ванкувер" "Миннесота" обыграла "Ванкувер", Капризов забросил 13-ю шайбу в сезоне

Москва26 окт Вести."Миннесота" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей отличился, в частности, российский нападающий Кирилл Капризов.

Также шайбы в ворота "Ванкувера" забросили Максим Шабанов (19-я минута), Бобби Бринк (26) и Куинн Хьюз (33).

У "Ванкувера" отличились Макс Сассон и Брок Бесер, они забросили шайбы на 47-й и 57-й минутах соответственно.

Помимо этого, Капризов сделал результативную передачу на Шабанова, для которого этот гол стал третьим в текущем сезоне НХЛ.

В активе Капризова 13 шайб и восемь голевых пасов в нынешнем регулярном чемпионате.

Ранее Капризов забил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном" (4:1). Шабанов, отметившись голевой передачей в эпизоде с первой шайбой Капризова, набрал тогда дебютное очко в составе "Миннесоты".