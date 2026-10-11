Капризов – первый россиянин с хет-триком в новом сезоне НХЛ

Стало известно, кто из россиян первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ Капризов – первый россиянин с хет-триком в новом сезоне НХЛ

Москва11 окт Вести.Первым российским игроком, оформившим хет-трик в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стал нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов.

В игре регулярного чемпионата с "Флоридой Пантерз" форвард забросил в ворота три шайбы. Кроме того, на счету россиянина результативная передача.

Встреча команд завершилась со счетом 4:1 в пользу "Миннесоты", Капризов забил на 6-й, 25-1 и 58-й минутах и тем самым довел количество шайб в нынешнем сезоне до шести.

Благодаря хет-трику форвард занял 16-е место в перечне лучших российских игроков по количеству голов в "регулярках" НХЛ — 236 шайб.

Лидером списка является капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (929).