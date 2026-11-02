Капризов забросил очередную шайбу и набрал 500 очков в НХЛ Капризов набрал 500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Москва2 ноя Вести.Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал 500 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов забросил шайбу в игре против "Вашингтон Кэпиталз", которая завершилась победой "Миннесоты" со счетом 5:1.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сумел отличиться в этом матче и продлил серию без голов до восьми игр.

Капризов стал 25-м российским игроком, который смог набрать 500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является Овечкин, в активе которого 1691 очко.