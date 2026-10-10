Москва10 октВести.Российский нападающий американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил антирекорд, не сумев забить шайбу в четвертом матче, который команда провела в сезоне 2026/2027 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин не смог поразить ворота "Каролины" (5:2), "Тампы" (1:3), "Питтсбурга" (5:3) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:1).
На счету Овечкина лишь одна результативная передача в текущем чемпионате НХЛ.
Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы превзойти абсолютный рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ (регулярный чемпионат плюс плей-офф).
Нынешний сезон станет последним для Овечкина в НХЛ.
Следующий матч "Вашингтон" проведет 12 октября дома против "Сиэтла".