Овечкин не забил в четырех матчах НХЛ, повторив антирекорд

Овечкин повторил антирекорд, не забив в четырех матчах НХЛ Овечкин не забил в четырех матчах НХЛ, повторив антирекорд

Москва10 окт Вести.Российский нападающий американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил антирекорд, не сумев забить шайбу в четвертом матче, который команда провела в сезоне 2026/2027 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин не смог поразить ворота "Каролины" (5:2), "Тампы" (1:3), "Питтсбурга" (5:3) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:1).

На счету Овечкина лишь одна результативная передача в текущем чемпионате НХЛ.

Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы превзойти абсолютный рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ (регулярный чемпионат плюс плей-офф).

Нынешний сезон станет последним для Овечкина в НХЛ.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 12 октября дома против "Сиэтла".