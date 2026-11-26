Овечкин не сумел забить шайбу в 17 матчах подряд

Безголевая серия Овечкина в НХЛ достигла 17 матчей Овечкин не сумел забить шайбу в 17 матчах подряд

Москва26 ноя Вести.Российский нападающий, капитан американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сумел забить шайбу в домашнем матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Филадельфией Флайерз".

При это "Вашингтон" выиграл у "Филадельфии" со счетом 7:3.

Таким образом, Овечкин не сумел забить шайбу уже в 17-м матче в нынешнем сезоне НХЛ. Предыдущий антирекорд Овечкина по количеству игр без голов составлял 14 матчей (ноябрь - декабрь 2023 года).

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. При этом 41-летнему россиянину осталось забросить десять шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (регулярный чемпионат плюс плей-офф). Сейчас на счету россиянина 1007 заброшенных шайб.

Между тем Овечкин установил рекорд по количеству голевых передач в истории клуба в регулярных чемпионатах НХЛ.