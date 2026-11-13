Капризов сделал ассистентский хет-трик в матче НХЛ против "Торонто" Форвард "Миннесоты" Капризов сделал три голевые передачи в матче НХЛ с "Торонто"

Москва13 ноя Вести.Российский форвард Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами и помог "Миннесоте Уайлд" победить на выезде "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь на 13 ноября в Торонто и завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. Капризов оформил ассистентский хет-трик, отметившись голевыми пасами на 18-й, 30-й и 60-й минутах. С его передач Мэтт Болди забросил две из своих трех шайб в матче, а также в концовке отличился другой россиянин Данила Юров. Юров набрал в матча два очка (гол + передача).

Капризова признали по итогам игры третьей звездой встречи, первой звездой стал автор хет-трика Болди.

Капризов продлил свою результативную серию до 10 матчей и в ее рамках набрал 18 очков (6 шайб + 12 передач). Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 35 (17+18) очков, он является третьим бомбардиром и вторым снайпером лиги.