Россиянин Капризов забил победный гол в матче "Миннесоты" с "Монреалем" в НХЛ

Кирилл Капризов принес "Миннесоте" победу над "Монреалем" в матче НХЛ Россиянин Капризов забил победный гол в матче "Миннесоты" с "Монреалем" в НХЛ

Москва11 ноя Вести.Российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс".

Встреча прошла в ночь на 11 ноября мск в Монреале и завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. Капризов забросил решающую шайбу на 61-й минуте.

Российский форвард "Миннесоты" продлил свою результативную серию до девяти матчей, в рамках ее он набрал 15 очков (6 шайб + 9 передач). Всего в нынешнем сезоне на счету Капризова 32 (17+15) очка в 20 проведенных матчах, он является третьим бомбардиром и вторым снайпером лиги в нынешнем сезоне.