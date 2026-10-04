Нападающий "Питтсбурга" Малкин набрал три очка в матче НХЛ с "Монреалем"

Малкин набрал три очка в матче НХЛ "Питтсбурга" против "Монреаля" Нападающий "Питтсбурга" Малкин набрал три очка в матче НХЛ с "Монреалем"

Москва4 окт Вести.Российский нападающий хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин набрал сразу три очка в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреалем".

Канадская команда по ходу встречи уступала со счетом 1:5, но смогла перевести игру в овертайм. Матч завершился со счетом 6:5 в овертайме. Малкин забросил одну шайбу в ворота противника и сделал две голевые передачи.

У "Монреаля" отметился Иван Демидов. Он сделал одну результативную передачу и забросил шайбу.

В следующий раз "Питтсбург" выйдет на лед против "Виннипега" в ночь на 6 октября по московскому времени. "Монреаль" сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли "Каролиной" в ночь на 7 октября.