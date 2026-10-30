"Питтсбург" уступил "Юте" в НХЛ, Малкин набрал очки в первом матче после травмы

Малкин набрал очки в первом матче после травмы с "Ютой" "Питтсбург" уступил "Юте" в НХЛ, Малкин набрал очки в первом матче после травмы

Москва30 окт Вести."Питтсбург Пингвинз" дома уступил "Юте" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Для нападающего проигравшей команды Евгения Малкина игра стала первой после травмы. Он отметился двумя ассистами. Сейчас на его счету 11 (6+5) очков в 12 матчах текущего сезона.

Похожая ситуация с его сокомандником – нападающим Егором Чихановым. В ходе игры хоккеист сделал одну голевую передачу – вторую в этом сезоне. Всего на его счету сейчас 9 встреч и 4 (2+2) результативных действия.

Ранее, 28 октября, "Миннесота" в гостях со счетом 3:1 обыграла "Юту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (36-я минута), Кирилл Капризов (41) и Максим Шабанов (52). У "Юты" шайбу забросил Логан Кули (59).