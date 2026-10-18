Евгений Малкин сравнялся с Дугом Гилмором по очкам в истории НХЛ

Малкин вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Евгений Малкин сравнялся с Дугом Гилмором по очкам в истории НХЛ

Москва18 окт Вести.Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поднялся на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

В выездном матче против "Вегаса" (2:6) форвард забросил шайбу, набрав 1414-е очко в карьере и сравнявшись по этому показателю с канадцем Дугом Гилмором.

Кроме того, этот гол стал для Малкина 538-м в регулярных чемпионатах, что позволило ему догнать американца Кита Ткачука и разделить с ним 35-ю строчку в списке лучших снайперов в истории лиги.