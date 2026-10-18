Москва18 октВести.Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поднялся на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
В выездном матче против "Вегаса" (2:6) форвард забросил шайбу, набрав 1414-е очко в карьере и сравнявшись по этому показателю с канадцем Дугом Гилмором.
Кроме того, этот гол стал для Малкина 538-м в регулярных чемпионатах, что позволило ему догнать американца Кита Ткачука и разделить с ним 35-ю строчку в списке лучших снайперов в истории лиги.