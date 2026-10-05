Малкин не исключил, что закончит карьеру в НХЛ после окончания текущего сезона

Малкин допустил скорое завершение карьеры Малкин не исключил, что закончит карьеру в НХЛ после окончания текущего сезона

Москва5 окт Вести.Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что сезон-2026/27 в НХЛ может стать для него последним. Видеокомментарий спортсмена опубликовал журналист Дэн Поташ в соцсети X.

Малкин прокомментировал сделанное ранее заявление хоккеиста Александра Овечкина, что тот завершит карьеру в НХЛ после окончания текущего сезона.

Возможно, он понял, что лига становится очень сильной и играть здесь непросто, как и мне. Возможно, это тоже мой последний год. Я все еще люблю эту игру, но непросто выходить на каждый матч сказал Малкин

Ранее Малкин набрал сразу три очка в домашнем матче "Питтсбурга" с "Монреалем".