Москва5 окт Вести.Последний сезон россиянина Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) станет великим для лиги, заявил лучший снайпер в истории НХЛ канадец Уэйн Гретцки в интервью изданию The Athletic.

Нападающий хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин заявил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ​​​.

Этот его последний сезон станет великим для НХЛ, учитывая то, что делает и то, что уже сделал Ови. Рад за него. Я счастлив, что он стал обладателем рекорда по голам. Я сказал ему, когда он побил мой рекорд, слова, которые мне однажды произнес мой отец: "Не удивляйся, если однажды кто-то побьет рекорд". Мой отец оказался очень мудрым человеком