Москва23 октВести.Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в интервью ИС "Вести" ответил на вопрос о необходимости установления памятнику российскому хоккеисту Александру Овечкину.
У меня отношение следующее. В 2022 году в Хабаровске, на Университете путей сообщения мы открыли барельеф в память о здравствующем выпускнике этого университета, полном кавалере Ордена за заслуги перед Отечеством Геннадии Матвеевиче Фадееве. Вот мы с Геннадием Матвеевичем, я был тогда губернатором, открывали его светлый лик на барельефе на университете, который он окончил. И он произнес сакраментальную фразу: "Наконец дожили. Не надо умирать, чтобы о тебе вспомнили"... Вот вам мой ответ из жизнисказал глава Минспорта
Овечкин является лучшим снайпером за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. Российскому спортсмену не хватает девяти шайб, чтобы превзойти абсолютное достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф). На данный момент в активе Овечкина 1008 голов.