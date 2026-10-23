Москва23 окт Вести.Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в интервью ИС "Вести" ответил на вопрос о необходимости установления памятнику российскому хоккеисту Александру Овечкину.

У меня отношение следующее. В 2022 году в Хабаровске, на Университете путей сообщения мы открыли барельеф в память о здравствующем выпускнике этого университета, полном кавалере Ордена за заслуги перед Отечеством Геннадии Матвеевиче Фадееве. Вот мы с Геннадием Матвеевичем, я был тогда губернатором, открывали его светлый лик на барельефе на университете, который он окончил. И он произнес сакраментальную фразу: "Наконец дожили. Не надо умирать, чтобы о тебе вспомнили"... Вот вам мой ответ из жизни