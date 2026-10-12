Москва12 окт Вести.Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду "Вашингтон Кэпиталз", в матче против "Сиэтл Кракен" забросил первую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и установил новый рекорд.

Шайба Овечкина стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ, что является наивысшим достижением. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

В то же время 41-летнему россиянин пока не побил другой рекорд Грецки по общему числу голов не только в регулярном чемпионате НХЛ, но и плей-офф. На счету канадца 1016 шайб, у Овечкина — 1007.

Ранее Овечкин заявил, что намерен завершить карьеру и текущий сезон в НХЛ станет для него последним.