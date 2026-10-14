Москва14 окт Вести.Комментатор Дмитрий Губерниев выразил удивление из-за идеи присвоить капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину второе звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает Sport24.

С точки зрения титулов и заслуг для российского и мирового спорта у Овечкина, безусловно, достижений на несколько ЗМС. Только я не понимаю, зачем нам нужно давать ему это звание еще раз. Он что, будет дважды заслуженный мастер спорта, как дважды герои Советского Союза? Александр по праву носит это звание, второе ему не нужно сказал он

12 октября Овечкин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ в матче с "Сиэтл Кракен" и обновил рекорд лиги: теперь на его счету 930 голов в регулярных чемпионатах, тогда как прежний рекорд Уэйна Гретцки составлял 894 шайбы. При этом Овечкин пока не превзошел Гретцки по общему числу голов с учетом плей-офф: у канадца 1016 шайб, у россиянина - 1007.

Ранее Овечкин заявлял, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.