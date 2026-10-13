Москва13 октВести.В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда "Миннесота Уайлд" победила "Вегас Голден Найтс".
У победителей по шайбе забросили два россиянина Максим Шабанов и Данила Юров. Также в составе "Миннесоты" отличились Мэтт Болди и Йоэль Эрикссон Эк. У проигравших заброшенные шайбы на счету Расмуса Андерссона и Вильяма Карлссона.
"Вегас Голден Найтс" лидирует в Западной конференции НХЛ. "Миннесота Уайлд" занимает третье место.
Ранее первый в новом сезоне НХЛ гол Александра Овечкина не помог "Вашингтон Кэпиталс" избежать поражения в матче с клубом "Сиэтл Кракен" (3:5).