"Миннесота" обыграла "Вегас" со счетом 4:2, Шабанов и Юров забросили по шайбе

Голы Шабанова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Вегас" в матче НХЛ "Миннесота" обыграла "Вегас" со счетом 4:2, Шабанов и Юров забросили по шайбе

Москва13 окт Вести.В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда "Миннесота Уайлд" победила "Вегас Голден Найтс".

У победителей по шайбе забросили два россиянина Максим Шабанов и Данила Юров. Также в составе "Миннесоты" отличились Мэтт Болди и Йоэль Эрикссон Эк. У проигравших заброшенные шайбы на счету Расмуса Андерссона и Вильяма Карлссона.

"Вегас Голден Найтс" лидирует в Западной конференции НХЛ. "Миннесота Уайлд" занимает третье место.

Ранее первый в новом сезоне НХЛ гол Александра Овечкина не помог "Вашингтон Кэпиталс" избежать поражения в матче с клубом "Сиэтл Кракен" (3:5).