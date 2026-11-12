Иван Барбашев оформил дубль и принес "Вегасу" победу над "Ютой" в матче НХЛ Российский хоккеист Барбашев принес "Вегасу" победу над "Ютой" в матче НХЛ

Москва12 ноя Вести.Российский форвард Иван Барбашев принес "Вегас Голден Найтс" победу над "Ютой Маммот", оформив дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Лас-Вегасе 12 ноября и завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу хозяев. Барбашев отличился на 25-й и 29-й минутах матча. У гостей заброшенной шайбой отметился российский защитник Дмитрий Симашев (50).

Барбашев был признан второй звездой матча. Первой звездой стал его партнер по звену Виктор Олофссон, ассистировавший россиянину в обеих его шайбах, а также отметившийся голом на 24-й минуте.

В другом матче дня "Питтсбург Пингвинз" на выезде в серии буллитов одолели "Сан-Хосе Шаркс" - 3:2. Российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин отметился голевой передачей.

Также ассистом отметился российский форвард "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков в матче против "Эдмонтон Ойлерз", в котором его команда уступила в овертайме со счетом 2:3.